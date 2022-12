Argentina's forward #10 Lionel Messi and teammates celebrate with the crowd after qualifying to the next round after defeating Netherlands in the penalty shoot-out of the Qatar 2022 World Cup quarter-final football match between Netherlands and Argentina at Lusail Stadium, north of Doha, on December 9, 2022. MANAN VATSYAYANA / AFP - MANAN VATSYAYANA / AFP

Publicado 09/12/2022 18:56

Poderia ser tranquilo, mas a Argentina sofreu o gol de empate em 2 a 2 aos 55 minutos do segundo tempo e teve que contar com o brilho do goleiro Martínez, que pegou duas cobranças, para vencer nos pênaltis a Holanda por 4 a 3. E, assim como na vaga para a final de 2014, no Brasil, os argentinos superaram os holandeses nos pênaltis, nesta sexta-feira (9) no Estádio Lusail, pelas quartas de final da Copa do Mundo.

Agora, a Argentina de Messi, que chegou a 10 gols em Copas igualando Batistuta como maior goleador do país, pegará a Croácia na semifinal, terça-feira (13), às 16h (de Brasília).



Molina abriu o placar e Messi, de pênalti, fez 2 a 0 para a Argentina, mas a Holanda conseguiu o empate com dois gols de Weghorst no fim. E após uma prorrogação em que merecia vencer, os argentinos viram Martínez brilhar ao pegar as cobranças de Van Dijk e Berghuis e garantir a classificação, já que Messi, Paredes, Montiel e Lautaro Martínez converteram (Enzo Fernández perdeu).

Messi destrava o jogo truncado

Para enfrentar a pouco criativa e muito marcadora Holanda, a Argentina entrou com o mesmo esquema da adversária, com três zagueiros. Se conseguiu impedir o ataque holandês, por outro lado sentiu dificuldades para chegar à área no primeiro tempo.

Messi sempre ficou acompanhado de perto por um defensor. E assim, nenhuma das equipes criava. Até que o brilho do craque se fez presente aos 34 minutos, quando ele criou espaço entre seis holandeses e achou Molina, o ala pela direita, para abrir o placar e mostrar que a opção tática de Scaloni funcionou.

Argentina faz o segundo gol

Em desvantagem no placar, a Holanda teve que se lançar mais ao ataque, só que não abriu mão da tática improdutiva. E deu espaços para o contra-ataque. Foi assim que a Argentina controlou à sua maneira o segundo tempo até fazer o segundo gol, com Messi, em pênalti cometido por Dumfries em Acuña. O camisa 10 cobrou com perfeição e ampliou a vantagem aos 27.

No desespero, a Holanda abandonou a sua forma pobre de jogar e apostou no chuveirinho na área. E foi assim que pressionou e conseguiu um empate improvável. Na primeira finalização certa, aos 37 minutos da segunda etapa Weghorst, de 1,97 metros, aproveitou o cruzamento e marcou de cabeça.

Holanda marca no último lance do jogo

Após uma confusão generalizada logo depois, Holanda pressionou e chegou ao empate numa jogada ensaiada espetacular. Em falta na entrada da área, em vez de chutar, Berghuis tocou rasteiro para Weghorst, atrás da barreira, girar e marcar aos 55 do segundo tempo.

Mais um daqueles momentos que vamos comentar por muitos anos! No último lance da partida no tempo normal, jogada ensaiada da Holanda e Weghorst marca o gol que levou a partida para a prorrogação! #NED #ARG pic.twitter.com/8tRW5CQN1l — Copa do Mundo FIFA (@fifaworldcup_pt) December 9, 2022

O lance foi muito parecido com um gol de Zanetti, para a Argentina, nas quartas de final da Copa de 1998, contra a Inglaterra. E, 28 anos depois, os argentinos sofrem com essa jogada ensaiada.

Pressão argentina



Após o baque e a emoção, Holanda e Argentina fizeram uma prorrogação cautelosa, em especial no primeiro tempo. No segundo, os argentinos cresceram e quase fizeram o terceiro. Lautaro Martínez parou em desvio de Van Djik e em defesa de Noppert, e Messi quase marcou em outro desvio. A grande chance foi em chute de Enzo Fernández, que bateu na trave.

Nos pênaltis, Van Dijk parou em Martínez logo na primeira cobrança e Messi marcou. Berghuis também parou no goleiro, enquanto Paredes, Koopmeiners, Montiel e Weghorst acertaram. Enzo Fernández perdeu e Luuk de Jong acertou, mas Lautaro Martínez fez o gol na quinta cobrança e fechou a disputa.