Confira imagens da classificação da Argentina sobre a Holanda

Foi dramático e sofrido, mas os argentinos se recuperaram do baque após estarem com a classificação nas duas mãos e sofrerem o empate aos 55 minutos do segundo tempo. Nos pênaltis, o goleiro Martínez pegou duas cobranças e a Argentina bateu a Holanda por 4 a 3, após 2 a 2 no tempo regulamentar e na prorrogação.

