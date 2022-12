Richarlison foi o artilheiro da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022 - Ina Fassbender / AFP

Publicado 09/12/2022 19:19

Catar - Artilheiro da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, o atacante Richarlison foi um dos mais abalados com a eliminação diante da Croácia, nesta sexta-feira (9), nos pênaltis, pelas quartas de final. Após a partida, o camisa 9 não escondeu sua tristeza, chorou ao comentar o resultado e pediu desculpas para os torcedores e para os familiares.

"Pedir desculpas aos familiares, todos que vieram aqui e aos que ficaram no Brasil torcendo por nós. Agora é ir para o quarto chorar. Dá vontade de entrar em um lugar e não aparecer nunca mais. Eu sou jogador, mas também sou um torcedor. É difícil esse momento. Infelizmente a taça não veio. Criamos uma expectativa muito grande, mas infelizmente falhamos. Não tem muito o que falar", disse.

Richarlison foi um dos destaques da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. O camisa 9 marcou três gols, sendo dois na estreia contra a Sérvia e um nas oitavas de final contra a Coreia do Sul. No jogo contra a Croácia, foi substituído no segundo tempo, sentindo um desconforto muscular na coxa esquerda.

Com a derrota nos pênaltis para a Croácia, o Brasil foi eliminado nas quartas de final pela segunda Copa do Mundo consecutiva. Com o sonho do hexa adiado outra vez, a seleção brasileira chegará a 24 anos de jejum de títulos em Copas e igualará o seu maior período sem conquistar a competição (entre 1970 e 1994).

Após a eliminação na Copa do Mundo de 2022, a delegação brasileira deixa o hotel em Doha neste sábado (10), às 5h30 (de Brasília), e tem um voo fretado às 6h50. O avião fará escala em Londres, onde vão ficar Richarlison e outros 20 atletas, e depois seguirá para o Rio de Janeiro com três jogadores e a comissão técnica.