Galvão Bueno e Ana Thaís MatosReprodução do Instagram

Publicado 09/12/2022 21:48

O narrador Galvão Bueno desabafou em sua conta do Instagram após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo nesta sexta-feira. Durante sua fala, o jornalista aproveitou para criticar o treinador Tite por diferentes situações durante a partida contra a Croácia.

De acordo com Galvão, Tite errou ao escolher Rodrygo, de 21 anos, para cobrar o primeiro pênalti e não Neymar, cobrador oficial de pênaltis da seleção. Além disso, o narrador também criticou o fato do treinador ter deixado o campo logo após o apito final, quando vários jogadores estavam em prantos pela eliminação.

"Como você pode ter uma cobrança de pênalti em que o Neymar nem chega a cobrar? E um menino de 21 anos (Rodrygo) abre a cobrança de pênalti? Tem certas coisas que não consigo entender. Gosto muito do Tite, mas a cena dele largando o time chorando, um monte de garoto chorando, em campo e indo embora sozinho para o vestiário é muito feio. Sei que ele não gosta de ficar comemorando quando ganha. Mas não se pode largar uma nova geração chorando em campo e ir pro vestiário. A despedida foi triste", afirmou.

Esta foi a última Copa do Mundo que contou com Galvão Bueno no posto de narrador. Com contrato até o final do ano com a Rede Globo, ele deixará a narração esportiva e focará em outros projetos.