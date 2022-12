Messi durante o jogo da Argentina contra a Holanda - FOTO: Alberto PIZZOLI / AFP

Publicado 09/12/2022 20:12

Messi fez história na partida entre Argentina e Holanda, nesta sexta-feira, válida pelas quartas de final do Mundial do Catar. Ao balançar as redes do goleiro Noppert, o atacante se igualou a Batistuta como o maior artilheiro da seleção albiceleste em Copas. Agora, ambos somam dez gols no torneio.

Vale lembrar que no último sábado, contra a Austrália, Messi já havia marcado e ultrapassado Diego Maradona e Guillermo Stábile - ambos têm oito gols marcados em Copas.



VEJA O TOP 3 DE ARTILHEIROS DA ARGENTINA EM MUNDIAIS

Gabriel Batistuta e Lionel Messi: dez gols.



Diego Maradona e Guillermo Stábile: oito gols.

Mario Kemps: seis gols.

AGENDA DA ALBICELESTE

Com Messi em busca de se isolar nessa artilharia, a Argentina volta a campo na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília), para enfrentar a Croácia no Lusail Stadium. Quem vencer garante vaga final do Mundial do Catar.