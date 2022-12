Mumuzinho fez show no Fan Fest, em Copacabana, após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo - Divulgação / Guilherme Almeida

Publicado 09/12/2022 18:39 | Atualizado 09/12/2022 18:39

Rio - O clima de tristeza tomou conta do Fifa Fan Fest em Copacabana, nesta sexta-feira (9), com a derrota da seleção brasileira diante da Croácia, nos pênaltis, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. O cantor Mumuzinho subiu ao palco para um show com a missão de mudar o sentimento dos torcedores e conseguiu levar alegria para o público.

"Subir no palco após uma derrota é triste, é difícil... Mas essas coisas serve para fortalecer mais. Tentei passar toda a minha energia para essas pessoas e agradeço a todo mundo que esteve presente", disse o cantor, que lamentou a eliminação da seleção brasileira e mandou um recado para o zagueiro Thiago Silva.

"Fico triste principalmente pelo Thiago Silva. Ele queria muito essa Copa do Mundo, já que era a última dele. Irmão, conheço você e sei o quanto se preparou para essa Copa do Mundo. Sei o quanto era o seu sonho. Você já fez tudo pelo nosso Brasil, temos muito orgulho de você e te amamos muito. Tenho certeza que vão surgir novos Thiagos Silva porque você é uma referência", afirmou.

Sem o Brasil na Copa do Mundo, Mumuzinho declarou torcida pela seleção portuguesa. No caminho rumo a semifinal, os portugueses vão enfrentar Marrocos, neste sábado (10), às 12h (de Brasília),

"Portugal. Nossos vizinhos e nossos irmão", frisou.

Conversei com o cantor @MumuzinhoC, que comandou o show da Fifa Fan Fest após a eliminação da seleção brasileira. Ao final, ele ainda aproveitou para mandar um recado para o zagueiro Thiago Silva. pic.twitter.com/WRf3iT8eLu — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) December 9, 2022

Com a derrota nos pênaltis para a Croácia, o Brasil foi eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Com o sonho do hexa adiado mais uma vez, a seleção brasileira chegará a 24 anos de jejum de títulos em Copas e igualará o seu maior período sem conquistar a competição (entre 1970 e 1994).

*Reportagem do estagiário Gabriel Orphão sob supervisão de Rodrigo Souza