Modric é um dos principais nomes da seleção croata - FOTO: GABRIEL BOUYS / AFP

Modric é um dos principais nomes da seleção croataFOTO: GABRIEL BOUYS / AFP

Publicado 09/12/2022 17:46

Catar - Luka Modric exaltou a seleção croata após a vitória sobre o Brasil nos pênaltis por 4 a 2, nesta sexta-feira, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Em entrevista depois do jogo, o meio-campista elogiou o grupo da Croácia e destacou o resultado fez subir a confiança da equipe.

"Ninguém acreditava que podíamos ir tão longe, mas sempre tivemos fé e confiança. Temos uma equipe muito boa, com jovens com enorme qualidade. Todos nós estamos muito alegres com esta vitória e também aumentou a confiança", destacou o camisa 10 da seleção croata.





Dentro de campo, o Brasil saiu na frente com Neymar, nos acréscimos do primeiro tempo da prorrogação. Entretanto, na etapa complementar, a Croácia descolou um contra-ataque e deixou tudo igual. Nos pênaltis, a seleção venceu por 4 a 2 e garantiu vaga na fase semifinal.

"Estivemos quase perdidos quando sofremos o gol e acredito que todos pensavam que já estávamos mortos. Só que mostrámos uma vez mais que nunca nos rendemos e que a nossa fé é enorme. No final, na marcação dos pênaltis, estávamos confiantes. Quando começas a marcar e eles a errar, ficamos ainda mais confiantes", disse Modric.

Em tempo: a Croácia voltará a campo na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília), no Lusail Stadium. O adversário será o vencedor do confronto entre Holanda e Argentina.