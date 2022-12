Felipe Neto - Reprodução/Instagram

Felipe NetoReprodução/Instagram

Publicado 09/12/2022 16:29 | Atualizado 09/12/2022 16:59

O influenciador e empresário Felipe Neto detonou todos os jogadores da seleção brasileira após a traumática eliminação para a Croácia na Copa do Mundo, nesta sexta-feira (9), nas cobranças de pênaltis.

Através de sua conta no Twitter, Felipe criticou o gol sofrido pelo Brasil no fim do segundo da prorrogação, quando a seleção vencia por 1 a 0. Em momento de fúria, o influenciador chamou os jogadores de filhos da ****.

"Como esses filhos da **** tomam um gol de contra-ataque ganhando o jogo faltando 3 minutos para acabar a prorrogação? Como?", disparou.

Brasil e Croácia empataram em 1 a 1 em jogo que foi até a prorrogação, sendo decidido nos pênaltis. No entanto, a seleção não teve boa atuação nas penalidades máximas, com Rodrygo e Marquinhos desperdiçando oportunidades que foram defendidas pelo goleiro Livakovic.