Daniella ChávezReprodução / Instagram

Publicado 09/12/2022 16:25

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, criticou uma decisão de Tite nas cobranças de pênaltis entre Brasil e Croácia, válidas pelas quartas de finais da Copa do Mundo, que acabaram resultado na eliminação da Seleção. Em seu perfil no Twitter, ela afirmou que Neymar deveria ser o primeiro brasileiro a cobrar. Rodrygo abriu a série e perdeu. O camisa 10 era o quinto nome escolhido pelo comandante e acabou nem batendo, porque além do atacante do Real Madrid, o zagueiro Marquinhos também desperdiçou sua cobrança, selando a classificação da Croácia.

Antes da disputa dos pênaltis, Daniella deixou claro que estava torcendo pela seleção brasileira. Ela comemorou o belo gol de Neymar marcado no primeiro tempo da prorrogação. O Brasil acabou cedendo o empate aos croatas no fim do segundo tempo da prorrogação.

Nascida no Chile e atualmente vivendo no México, Daniella ficou conhecida no meio esportivo por ter tido um affair com Cristiano Ronaldo. Posteriormente, a beldade fez uma vaquinha para comprar o seu time do coração, O'Higgins FC, do Chile, porém, os dirigentes não quiseram negociar o clube para ela.

Nesta Copa do Mundo, Daniella já provocou Lionel Messi, antes do jogo entre México e Argentino, consolou os mexicanos com um "topless" após a eliminação da seleção norte-americana e rasgou elogios a Kylian Mbappé, após a vitória da França sobre a Polônia.