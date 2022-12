Neto criticou a diretoria do Flamengo - Reprodução

Publicado 09/12/2022 15:52

Rio - O apresentador da Band e ídolo do Corinthians, Neto, disparou contra o treinador da seleção brasileira, Tite, pelo fato de Neymar não ter sido um dos primeiros quatro cobradores do Brasil nas decisão por pênaltis contra a Croácia nas quartas de finais. Rodrygo e Marquinhos perderam suas cobranças, Neymar não bateu, e a Seleção foi eliminada.

"Acabou! Tite, filho de uma p*ta! Desgraçado. Eu falei que era o Neymar para bater. A culpa é do Tite. O Neymar deixou de bater o pênalti. O maior batedor de pênalti do mundo. Seu sem vergonha! Você não merece estar aí. Você deveria deixar o Neymar bater o pênalti. Se o Neymar faz o gol, ainda teria chance de o Alisson pegar, e depois o Marquinhos fazer. Seu burro! Burro!", disparou Neto no programa "Os Donos da Bola", da TV Band.



O Brasil se despediu da Copa do Mundo após empatar por 1 a 1 com a Croácia e perder por 4 a 2 na disputa de pênaltis. Foi a quinta eliminação seguida da seleção brasileira para equipes da Europa. Em 2006, a Seleção perdeu para a França, quatro anos depois para a Holanda, em 2014 para a Alemanha e na última Copa do Mundo para a Bélgica. Foram quatro derrotas nas quartas de finais e uma na semifinal.