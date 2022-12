Thiago Silva é o capitão da Seleção Brasileira - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Thiago Silva é o capitão da Seleção BrasileiraFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 09/12/2022 15:30

Thiago Silva, de 38 anos, não escondeu a frustração pela queda da Seleção Brasileira da Copa do Mundo do Catar. Nesta sexta-feira, logo após a eliminação, ele lamentou o fato de não conseguir levantar a taça do Mundial como jogador, mas também ressaltou que, agora, é necessário levantar a cabeça e seguir em frente.

"É difícil ter palavras naquele momento. É mais confortar mesmo (os companheiros). Já passei por algumas decepções não somente na Seleção como também na minha vida pessoal. Quando a gente perde alguma coisa importante, que você tem como muito objetivo, dói bastante. Mas tentar levantar a cabeça e seguir. Não tem outra alternativa. Sou um cara que, todas as vezes que cai, me levantei. Não vai ser dessa vez que vou ficar aqui. Infelizmente, como jogador não vou conseguir erguer essa taça. Quem sabe mais para frente, com outra função", disse o zagueiro, à TV Globo.

Dentro de campo, o Brasil saiu na frente com Neymar, nos acréscimos do primeiro tempo da prorrogação. Entretanto, na etapa complementar, a Croácia puxou um contra-ataque e deixou tudo igual. Nos pênaltis, a equipe comandada por Zlatko Dalic venceu por 4 a 2 e eliminou a Seleção Brasileira.

"No futebol, estamos sujeitos a tomar gol independente do adversário que esteja do outro lado, ainda mais contra uma equipe de qualidade. De repente, a gente poderia estar um pouco melhor concentrado. Não estamos acostumados a levar esse tipo de contra-ataque, a gente está sempre muito bem organizado. Acho que nós desorganizamos um pouquinho na segunda bola que a gente perdeu e aí deu o contra-ataque, que era tudo o que eles queriam naquele momento. Além da bola aérea. Eles colocaram duas torres lá dentro, ficaram girando bola e não foi por aí que saiu o gol... Saiu pelo chão ainda. É difícil, mas por mais que haja tristeza, a vida precisa seguir em frente, levantar a cabeça. Estou muito orgulhoso dos meninos, do que eles fizeram, mas, infelizmente, faz parte do futebol", analisou Thiago Silva.