Jogadores do Brasil amargaram mais uma eliminação de Copa do MundoGiuseppe CACACE / AFP

Publicado 09/12/2022 15:11

A derrota nos pênaltis para a Croácia, por 4 a 2, após empate em 1 a 1 pelas quartas de final da Copa do Mundo, mais uma vez deu fim ao sonho do hexa do Brasil. E, assim como em todas as outras eliminações desde o pentacampeonato, os europeus foram as algozes.

Já são cinco edições seguidas em que a seleção brasileira cai para um adversário do Velho Continente. Desde o título de 2002, no 2 a 0 sobre a Alemanha, os europeus só foram superados na fase de grupos.



Quatro anos depois, na Alemanha-2006, o Brasil foi eliminado pela França nas quartas de final, por 1 a 0. Na mesma fase, foi eliminado na África do Sul-2010 pela Holanda, derrotado por 2 a 1, e, na Rússia-2018, pela Bélgica, pelo mesmo placar. E, em casa em 2014, levou o histórico 7 a 1 da Alemanha, na semifinal.



Nesse período, a seleção brasileiro eliminou apenas Gana (2006), Chile (2010 e 2014), Colômbia (2014) e México (2018).



"As equipes europeias sempre têm muito mais equipes na competição e você acaba jogando mais. Claro que, quando afunila, entram mais seleções da Europa", avaliou Casemiro à TV Globo na saída de campo.