Lloris é o capitão da França na Copa do MundoFRANCK FIFE / AFP

Publicado 09/12/2022 13:05

Há 10 anos no Tottenham, o capitão e goleiro da França, Hugo Lloris conhece bem a Inglaterra, adversária das quartas de final, neste sábado (10) às 16h (de Brasília), no Estádio Al Bayt. E por isso, o francês esperra um jogo duro contra uma equipe que vem crescendo nos últimos anos.

"Há uma evolução real. A Inglaterra está madura o suficiente para ganhar o título da Copa do Mundo. Eles estiveram muito perto de ganhar a Euro. Estão aqui para ganhar. Eles têm a bola parada, têm tamanho, são excelentes finalizadores. Teremos de ser sólidos", afirmou Lloris, em coletiva nesta sexta-feira.







Atual campeã da Copa do Mundo, a França encara uma Inglaterra que chegou à semifinal há quatro anos e foi vice-campeã da Eurocopa no ano passado. Além disso, tem a rivalidade histórica entre os países.



"Um evento como este, um França x Inglaterra, tem um sabor especial. Estamos nos preparando para atender às expectativas de jogar as quartas de final da Copa do Mundo, independentemente do adversário", garantiu Lloris.