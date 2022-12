Tite finalmente consegue repetir a escalação na Copa do Mundo - Lucas Figueiredo / CBF

Tite finalmente consegue repetir a escalação na Copa do MundoLucas Figueiredo / CBF

Publicado 09/12/2022 11:02

A seleção brasileira está escalada para o confronto desta sexta-feira (9) com a Croácia, às 12h (de Brasília) no Estádio Cidade da Educação, pelas quartas de final da Copa do Mundo. E pela primeira vez no torneio, o técnico Tite conseguiu repetir a escalação, que terá Danilo na lateral esquerda e Éder Militão na direita.

A formação é a mesma das oitavas de final, quando o Brasil goleou a Coreia do Sul por 4 a 1. Alex Sandro, que poderia voltar à equipe titular, fica no banco de reservas após se recuperar de lesão no quadril.



Com isso, a seleção brasileira que busca uma vaga na semifinal da Copa do Mundo terá: Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Vini Jr. e Richarlison.



Se passar pela Croácia, a seleção brasileira jogará na terça-feira (13), às 16h (de Brasília) contra o vencedor do confronto entre Holanda e Argentina, que também jogam nesta sexta-feira, às 16h.