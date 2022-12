Treino da seleção argentina - FOTO: JUAN MABROMATA / AFP

Publicado 08/12/2022 22:05

Catar - Nesta quinta-feira, a seleção argentina encerrou a preparação para o jogo contra a Holanda, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo. Abaixo, confira imagens da atividade:





Cabe lembrar que o técnico Lionel Scaloni testou duas escalações com esquemas táticos diferentes na seleção albiceleste. A informação é do Diário Olé, da Argentina. De acordo com o periódico, a grande dúvida é a presença de Di María, que foi desfalque na partida passada por conta de um problema no quadríceps. De Paul, que sofre com problemas musculares - mas sem lesão - também chegou a trocado do time titular em determinado momento da atividade.

PRIMEIRA FORMAÇÃO: 4-3-3

Nessa formação, Di María retorna ao time titular no lugar de Papu Gómez. Além disso, Tagliafico pode ganhar a posição de Acuña.



O time aqui, portanto, é: Emiliano Martínez; Molina, Cristian Romero, Otamendi e Tagliafico (Acuña); De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Julián Álvarez, Lionel Messi e Di María.

SEGUNDA FORMAÇÃO: 5-3-2

Posteriormente, Scaloni fez uma troca e montou uma linha de cinco defensores. Nesse cenário, Lisandro Martínez substituiu Di María.



O time aqui, então, ficou com: Emiliano Martínez; Molina, Cristian Romero, Otamendi, Lisandro Martínez e Tagliafico (Acuña); De Paul (Paredes), Enzo Fernández e Mac Allister; Julián Álvarez e Lionel Messi.

AGENDA

Argentina e Holanda se enfrentarão nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), no Lusail Stadium. Quem avançar irá enfrentar na semifinal o vencedor do confronto entre Brasil e Croácia.