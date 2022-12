Gato apareceu em coletiva da Seleção - AFP

Publicado 08/12/2022 18:55

Catar - O gato que invadiu a entrevista coletiva e levou Vini Jr às gargalhadas na última quarta-feira, no Estádio Grand Hamad, realmente marcou presença no Catar. O felino ganhou um apelido dos jogadores da Seleção Brasileira: Hexa.

O animal foi apelidado por jogadores e membros da comissão técnica em homenagem ao possível título da Copa do Mundo - o Brasil busca o sexto troféu mundial de sua história.



O animal subiu na mesa quando o atacante do Real Madrid respondia perguntas dos jornalistas e foi retirado por um funcionário da CBF. O ato viralizou e até foi alvo de críticas por alguns torcedores na internet. Apesar dos comentários negativos, o Conselho de Medicina Veterinária considerou que a forma para retirar o felino do local foi correto.



A Seleção Brasileira enfrenta a Croácia às 12h (de Brasília) desta sexta-feira, no Estádio Cidade da Educação, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Se vencer, a Canarinho enfrentará Argentina ou Holanda na semifinal.