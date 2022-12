Otávio é jogador da seleção portuguesa - FOTO: Paul ELLIS / AFP

Otávio é jogador da seleção portuguesaFOTO: Paul ELLIS / AFP

Publicado 08/12/2022 18:10

O meia Otávio, brasileiro naturalizado português, negou que Cristiano Ronaldo tenha ameaçado deixar a seleção por ter iniciado o jogo contra a Suíça no banco de reservas. Nesta quinta-feira, o jogador saiu em defesa do atacante e destacou que o grupo de Portugal está unido.

"Nunca falou nada porque nunca teve nada em relação a ele ir embora. Muito pelo contrário. Ele sempre esteve a nos ajudar, jogando ou não jogando. É um exemplo, é o nosso capitão. Quando ele fala, são só coisas boas. A Seleção está junto com ele. É a nossa força e estamos todos unidos", disse Otávio.





Vale lembrar que, nesta quinta-feira, o jornal português "Record" noticiou que Cristiano Ronaldo teve uma discussão com o técnico Fernando Santos ao saber que seria reserva diante da Suíça. Segundo a publicação, o craque ainda teria ameaçado deixar a seleção portuguesa. Contudo, Federação Portuguesa de Futebol negou. Já o jogador fez uma publicação nas redes para destacar a união do grupo ( clique aqui e saiba tudo ).

Em tempo: a seleção portuguesa volta a campo neste sábado, às 12h (de Brasília), para enfrentar o Marrocos no Al Thumama Stadium. A partida é válida pelas quartas da Copa do Mundo do Cantar. Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre França e Inglaterra na semifinal.

VEJA MAIS DECLARAÇÕES DE OTÁVIO:

Rendimento de Portugal com e sem Cristiano Ronaldo

"É a mesma. Todos os jogos vemos o positivo e negativo, para tentar aplicar. O Ronaldo é exemplar, dos melhores da história, mas sabemos da qualidade de todos. O Gonçalo entrou e esteve bem no jogo. Estamos 24 e estão todos prontos para jogar".

Longevidade de Pepe, de 39 anos

"É mesmo um segredo. É difícil saber, vem tudo do trabalho e do foco dele. Já trabalho com o Pepe há alguns anos e sei daquilo que ele abre mão para poder estar neste nível com a idade que tem, é algo muito difícil, só mesmo um animal como ele".

Partida contra Marrocos

"Marrocos é uma seleção difícil, a maioria dos jogadores viu praticamente todos os jogos do Mundial, conseguimos acompanhar o jogo com a Espanha… Só sofreram um golo até agora, estão muito fortes. É uma equipa muito defensiva, mas boa na transição para o ataque. Estamos focados no trabalho que temos de fazer para ganhar".

Possível final contra o Brasil

"Quero é ganhar a Copa, não interessa o adversário. Se chegarmos à final, queremos ganhar".