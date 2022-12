Cristiano Ronaldo - AFP

Publicado 08/12/2022 14:16

Catar - Reserva na goleada de Portugal sobre a Suíça, o atacante Cristiano Ronaldo voltou a ser notícia na imprensa lusitana nesta quinta-feira. De acordo com informações do jornal "Record", o craque teria ameaçado deixar o Catar e abandonar a disputa da Copa do Mundo.

A informação foi negada pela Federação Portuguesa e logo depois, o próprio Cristiano Ronaldo fez um post nas redes sociais, afirmando que o grupo lusitano está unido na disputa da Copa do Mundo.

"Um grupo bastante unido para ser quebrado por forças externas. Uma nação bastante corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário. Uma equipe no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até ao fim! Acreditem conosco! Força, Portugal", publicou.

Cristiano Ronaldo está vivendo seu momento mais difícil na carreira. Ele rescindiu o contrato com o Manchester United após se desentender com o treinador Erik ten Hag. Na seleção portuguesa, acabou barrado por Fernando Santos e sua equipe teve a melhor atuação na Copa do Mundo. Seu substituto Gonçalo Ramos foi o destaque da partida ao marcar três gols.