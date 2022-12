Tite - NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 08/12/2022 12:55

Catar - A escalação da seleção brasileira para enfrentar a Croácia, nesta sexta-feira, às 12h (de Brasília), no Estádio Cidade da Educação, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, segue sendo um mistério. Nesta quinta, liberou a imprensa para acompanhar apenas os primeiros 20 minutos do último treino antes do duelo e comandou o restante da atividade com portões fechados.

A principal dúvida no time do Brasil é na lateral esquerda. Desfalque nos dois últimos jogos, Alex Sandro treinou normalmente com o grupo e aparentou estar recuperado da lesão no quadril. No entanto, segundo Tite, ele não deve começar a partida como titular. Com isso, a tendência é que Danilo atue novamente na posição, já que Alex Telles, reserva imediato do camisa 6, foi cortado por lesão.

Sendo assim, a provável escalação do Brasil para encarar a Croácia tem: Alisson, Éder Militão (Alex Sandro), Thiago Silva, Marquinhos e Danilo; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Junior.

No período inicial do treino, ao qual os jornalistas tiveram acesso, foi possível ver apenas o aquecimento e o trabalho em campo reduzido, sem divisão de titulares e reservas.