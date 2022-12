Nasser Al Khater - Reprodução

Publicado 08/12/2022 19:32

Nasser Al Khater, CEO da Copa do Mundo do Catar, causou espanto ao comentar sobre a morte de um trabalhador filipino, ocorrida na última quarta-feira (07), no país-sede do Mundial. O falecimento do rapaz, que não teve sua identidade revelada, se deu por conta de um acidente quando ele fazia um conserto no sistema de iluminação do hotel que serviu de base para a seleção da Arábia Saudita.

O trabalhador teria morrido após bater a cabeça ao cair de uma rampa. Ele foi levado a um hospital, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Em entrevista à rede BBC, Al Khater falou sobre o caso, mas mostrou irritação por ter sido perguntado.

“Estamos tendo um Mundial de enorme sucesso e a primeira pergunta que me faz é essa?”, disse o CEO ao se dirigir para a repórter.

“A morte faz parte do ciclo natural da vida, seja no trabalho ou ao dormir. Morreu um trabalhador, enviamos as condolências à família, mas é estranho que o primeiro foco seja este assunto”, afirmou Al Khater.