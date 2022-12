Messi participará pela terceira vez do confronto entre Holanda e Argentina na Copa do Mundo - FOTO: Alfredo ESTRELLA / AFP

Publicado 08/12/2022 18:24

Num confronto que já valeu título de Copa do Mundo e uma classificação para a final, Holanda e Argentina voltam a se encontrar em uma partida decisiva, desta vez pelas quartas de final, nesta sexta-feira (9), às 12h no Lusail. Ao todo, as duas seleções já se enfrentaram cinco vezes no torneio e agora valerá vaga para a semifinal.



Já valeu título da Copa do Mundo O jogo mais importante foi a final de 1978. Em casa, a Argentina superou a famosa Laranja Mecânica da Holanda, mas não foi fácil.



Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, com gols de Kempes e Nanninga, os argentinos venceram na prorrogação por 3 a 1. Kempes fez mais um e Bertoni completou o placar no primeiro título mundial dos hermanos.







Holanda atropela



Quatro anos antes, no primeiro confronto da história, a Laranja Mecânica atropelou: 4 a 0 com dois gols de Cruyff, um de Krol e outro de Rep.



O jogo valeu pela segunda fase da Copa do Mundo. Naquela época, o regulamento classificava os dois primeiros de cada grupos da primeira fase para outros dois grupos de quatro.



A primeira vez nas quartas de final



Após um hiato de 20 anos, Holanda e Argentina voltaram a se enfrentar, desta vez pelas quartas de final de 1998, mesma fase do jogo desta sexta-feira.



Melhor para os holandeses, que venceram por 2 a 1: Kluivert abriu o placar, López empatou e Bergkamp marcou um golaço já nos acréscimos.



Empate sem gols



Já na fase de grupos em 2006, o primeiro 0 a 0, quando as duas seleções já estavam classificadas no Grupo C.

Os argentinos, que viviam a primeira Copa do Mundo disputada por Messi, ficaram em primeiro lugar no saldo de gols.



Argentina leva a melhor nos pênaltis



E o último confronto foi na na semifinal de 2014, no Brasil. Mais um empate em 0 a 0, e a Argentina venceu nos pênaltis por 4 a 2.



Messi, Garay, Aguero e Rodríguez acertaram as cobranças, enquanto Vlaar e Sneijder perderam para a Holanda (Robben e Kuyt converteram).