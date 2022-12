Taça da Copa do Mundo - AFP

Taça da Copa do MundoAFP

Publicado 08/12/2022 17:19

Catar - A Fifa voltou atrás em seu planejamento e quer manter quatro seleções por grupo na Copa do Mundo de 2026. Como o próximo Mundial, que será sediado em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México, contará com 48 equipes e não mais 32, a ideia é iniciar o torneio com 12 grupos. A informação é do portal "UOL".

Inicialmente, a ideia da Fifa era ter 16 grupos com três seleções em cada, com duas delas avançando para a próxima fase, o que já tinha sido aprovado pelo Conselho. No entanto, o sucesso da fase de grupos no Catar, com emoção até o fim na última rodada, fez com que a entidade voltasse atrás. O medo de incentivar algumas equipes a jogarem pelo empate também pesou.

O formato de classificação ao mata-mata ainda é debatido pela Fifa. Uma possibilidade é ter 16 vagas. Nesta caso, avançariam apenas os primeiros colocados de cada grupo e os quatro melhores segundos. No entanto, também se discute realizar uma rodada a mais de mata-mata, com 32 equipes avançando. Assim, todos os primeiros e segundo colocados entrariam, além dos oito melhores terceiros colocados.

Outro assunto que tem gerado debate interno é em relação à sede tripla. Todos os três países receberão jogos da fase de grupos. No entanto, já há um movimento para que apenas os Estados Unidos recebam partidas na segunda fase da competição. Além disso, quatro cidades americanas estão na disputa para receber a grande final: Nova York, Los Angeles, Atlanta e Dallas.

Com a indefinição do formato, ainda não é possível cravar quantos jogos a Copa do Mundo terá em 2026. A tendência é que se aumente de 64 para mais de 80.