Tite falou que vai dançar novamente em novas oportunidadesFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 08/12/2022 15:47

A seleção brasileira está perto de disputar sua oitava fase de quartas de final de Copa do Mundo seguida, que será nesta sexta-feira, contra a Croácia, às 12h (horário de Brasília). Mas, o assunto segue sendo as dancinhas dos jogadores nas comemoração dos gols. Tite voltou a defender seus atletas e falou do contexto cultural para embasar sua reflexão. Além disso, ele avisou que vai dançar novamente se tiver de dançar como fez diante da Coreia do Sul.

Em entrevista coletiva oficial da Fifa na manhã desta quinta-feira (horário de Brasília), o técnico do Brasil novamente teve de falar sobre a repercussão mundial das comemorações na goleada de seu time na última segunda-feira, pelas oitavas de final do Mundial, e a resposta foi outra vez defendendo seus jogadores e exaltando sua relação com eles ao longo desses último anos.



"Eu lastimo muito e não vou fazer comentários de quem não conhece a história e cultura do Brasil, o jeito de ser. Eu quero ter a conexão com o meu trabalho, com as pessoas que se identificam comigo, que sabem da minha história. Ela é muito discreta e vai continuar sendo. Eu respeito o jeito que sou e a Seleção que trabalho. Tem uma série de meninos que vão dançar também, que é a cultura brasileira, e ela não vai desmerecer nenhum outro. É a nossa forma de ser. Em termos culturais, que a gente possa ajudar também na educação".

Diante da Coreia do Sul, o próprio Tite participou da comemoração de um dos gols do Brasil fazendo a "Dança do Pombo" (característica de Richarlison), juntamente com quase todos os jogadores, fruto de sua relação com o elenco. Além disso, o técnico garante que fará novamente.

"É uma conexão com a geração jovem. Eu tenho 61 anos e me conecto com atletas que podem ser quase que meus netos. Entre a equipe que eu trabalho, quem verdadeiramente me conhece, e os outros que não me conhecem, eu vou dar valor à minha equipe. Se tiver que dançar, vou dançar. De uma forma bem sútil, pedi para que me escondessem (risos). Não é o meu perfil. O quadro, quando se pinta, é do atleta. Eu não posso pintar o quadro maior... são os atletas, mas participar dela, sim. Eu tenho que treinar mais, sei, pescoço duro, o braço não vai (risos)", declarou o comandante canarinho.