Pelé e MbappéAFP

Publicado 08/12/2022 19:53 | Atualizado 08/12/2022 22:53

Pelé está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro. Sabendo da informação, o craque francês Kylian Mbappé pediu orações pelo ex-jogador por meio do Twitter, que agradeceu o carinho e afirmou estar feliz em ver o jovem quebrando recordes na Copa do Mundo.

"Obrigado, Mbappé. Fico feliz em ver você quebrando os meus recordes nessa Copa, meu amigo!", escreveu o Rei do Futebol em inglês.

Neste Mundial, o camisa 10 da França já marcou cinco gols - chegando a nove em Copas do Mundo - e bateu o recorde de um jogador com mais tentos na competição antes dos 24 anos, que pertencia a Pelé.



Mbappé entra em campo novamente no próximo sábado, às 16h (de Brasília), para enfrentar a Inglaterra pelas quartas de final da Copa do Mundo. Caso se classifique para as semifinais, a França enfrentará o vencedor do confronto entre Portugal e Marrocos.