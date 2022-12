Uniformes que serão utilizados em Brasil x Croácia - Divulgação

Publicado 08/12/2022 19:57

Catar - A Fifa definiu, nesta quinta (8), os uniforme que serão utilizados por Brasil e Croácia no duelo desta sexta-feira (6). A seleção brasileira contará com uma novidade, e vestirá uma combinação que não havia sido utilizada na Copa do Mundo do Catar.

A equipe de Tite irá a campo utilizando sua camisa principal, predominantemente amarela, acompanhada do calção azul, que também é do primeiro uniforme. O meião, no entanto, será o azul, utilizado no segundo modelo da Seleção. Já os goleiros Alisson, Ederson e Weverton usarão, pela primeira vez no Mundial, o uniforme preto. Os reservas usarão coletes verde-musgo.

Já a seleção da Cróacia virá com o seu uniforme tradicional. A camisa é quadriculada com branco e vermelho, além de calções e meiões brancos. Os goleiros utilizarão o modelo verde-claro. Já os reservas ficarão com os coletes marrons.

Já o árbitro inglês Michael Oliver, seus auxiliares e a equipe do VAR utilizarão uniformes roxos. A criança que entrará junto da equipe de arbitragem para pegar a bola do jogo, vestirá uma camisa cinza.

Brasil e Croácia se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 12h (horário de Brasília), no estádio Education City, em Al Rayyan, no Catar. Esta será a primeira partida da seleção brasileira no local.