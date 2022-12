Hernán Crespo trabalhou no Brasil em 2021, ano em que foi técnico do São Paulo - Foto: Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Publicado 08/12/2022 20:21

O ex-jogador da seleção argentina Hernán Crespo revelou que torcerá pelo Brasil na Copa do Mundo caso a Argentina seja eliminada. A declaração foi dada nesta quinta-feira, em entrevista à ESPN.

"Eu quero que a Argentina possa, finalmente, voltar a ser campeã mundial. Mas, se isso não acontecer, o Brasil está aqui no meu coração. Foram nove meses espetaculares, onde uma nação inteira, mais precisamente o São Paulo, foi muito legal com a gente, foi muito respeitosa. Se não acontecer com a Argentina, quero que o Brasil seja hexacampeão", disse o ex-jogador.





Vale lembrar que, após pendurar as chuteiras, Crespo iniciou a carreira como treinador. Em 2021, ele desembarcou no Brasil para assumir o comando do São Paulo. Por lá, venceu 24 jogos, empatou 19, perdeu dez e ainda conquistou o Campeonato Paulista. Atualmente, o argentino comanda o Al-Duhail, do Catar.



Como jogador, Crespo passou por River Plate-ARG, Parma-ITA, Lazio-ITA, Inter de Milão-ITA, Milan-ITA, Chelsea-ING e Genoa-ITA. Pela seleção argentina, ele disputou as Copas de 1998, 2002 e 2006.