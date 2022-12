Kyle Walker - AFP

Publicado 08/12/2022 16:55 | Atualizado 08/12/2022 16:56

Catar - O lateral-direito inglês Kyle Walker disse em entrevista coletiva nesta quarta-feira que sua seleção não deve ficar obcecada com Kylian Mbappé, destaque da França na Copa do Mundo do Catar e a quem terá a tarefa de marcar no duelo de quartas de final no próximo sábado.