Publicado 08/12/2022 15:30

Catar - Principal jogador da seleção croata, o meia Luka Modric, de 37 anos, já viveu quase tudo no futebol. Supercampeão da Liga dos Campeões, ele comandou a Croácia até uma disputa de final de Copa do Mundo. Em seu último Mundial, o jogador terá o Brasil pela frente. Em entrevista coletiva, o craque exaltou o bom momento da seleção brasileira e chamou o duelo da próxima sexta-feira de "jogo da Copa".





"Fizemos algo muito bom de chegar às quartas. Mas independentemente disso, queremos mais. A maior partida da Copa do Mundo está à nossa frente. Brasil é sempre favorito, mas especialmente nesta Copa, acredito que mereça sim ser favorito. Temos que ser nós mesmos, dar nosso melhor. Assim como já fizemos aqui em cada partida. Temos que dar o nosso melhor. Se assim fizermos, ter a chance de vencer. Não podemos ficar satisfeitos só com as quartas", afirmou.

O veterano também falou a respeito de Vinicius Junior, seu companheiro de clube, e um dos destaques do Real Madrid. O atacante brasileiro fez muitos elogios ao croata e acabou sendo correspondido.

"Na realidade é muito bom saber que o Vinicius está me elogiando, me parabenizando. Ele é excelente jogador, pessoa muito boa. Tem muita capacidade física e desde que ele entrou no Real, ele demonstra isso no clube em todos os jogos e também no vestiário. Ele está fazendo a mesma coisa nesta Copa. Temos missão difícil, de tentar pará-lo. Claro, posso dar conselhos aos meus colegas croatas. Mas se puder ajuda-los dando uma dica, para tentar neutralizá-los, claro que vou fazer. Todos nós estamos representando aqui nossas seleções", finalizou.