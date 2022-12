Mac Allister é meio-campista da seleção argentina - FOTO: JUAN MABROMATA / AFP

Mac Allister é meio-campista da seleção argentinaFOTO: JUAN MABROMATA / AFP

Publicado 08/12/2022 15:44

Catar - Na entrevista coletiva desta quinta-feira, o meio-campista Mac Allister projetou a partida da Argentina contra a Holanda, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo. Nesse sentido, o jogador elogiou a Laranja Mecânica, destacou que a Albiceleste tem uma ideia para o duelo e destacou a necessidade de ter tranquilidade dentro de campo.

"Sabemos que eles têm grandes jogadores e têm uma ideia muito clara do jogo. Também temos a nossa, vamos tentar combatê-los. Temos uma ideia, ainda estamos trabalhando nisso, nos falta um treinamento muito importante para acertar os detalhes. O mais importante é pensar no nosso jogo, ter consciência do que podemos fazer, ter tranquilidade para jogar futebol. Com certeza, se fizermos as coisas bem, tudo correrá bem", disse Mac Allister.

Argentina e Holanda se enfrentarão nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), no Lusail Stadium. Quem avançar irá enfrentar na semifinal o vencedor do confronto entre Brasil e Croácia.





VEJA MAIS DECLARAÇÕES DE MAC ALLISTER:

Elogios a Messi

"Sabemos o que é o Leo (Messi), ele surpreende-nos todos os dias. As coisas que ele faz são incríveis, tanto nos treinos como nos jogos. O grupo tem-no acompanhado e estão bem, felizes, e isso para nós é muito importante".

Performance na Copa do Mundo do Catar

"Eu me sinto muito bem. Tenho feito as coisas bem, estou muito feliz de poder fazer isso em uma Copa do Mundo. Você nunca vai me ver pegar a bola e passar três ou quatro jogadores. Procuro fazer o melhor pelo meu time, encontrar os espaços, tentar jogar o mais simples possível, deixar a bola correr".

Período de descanso entre o jogo das oitavas com o das quartas

"O jogo contra a Austrália foi bem perto em relação ao anterior, mas agora tivemos dias suficientes para descansar, ver a família e espairecer. Foram dias bons para nos prepararmos física e mentalmente. O grupo sabe que tem um jogo muito importante pela frente e vamos tentar fazer o nosso melhor".