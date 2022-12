Kaká e Ronaldo Fenômeno - Reprodução

Publicado 08/12/2022 16:25

Catar - Kaká deu uma declaração polêmica ao programa de TV BeIN Sports, da Inglaterra. O ex-meia criticou a forma como os brasileiros tratam seus ídolos e afirmou que, no Brasil, Ronaldo é visto apenas como mais um "gordo". Além disso, ele afirmou que há pessoas que torcem contra a Seleção.

"É estranho falar isso, mas muitas pessoas (brasileiras) não torcem para o Brasil. Eu sei que é estranho, mas acontece às vezes. Nós, brasileiros, às vezes não reconhecemos nossos talentos. Se vocês (estrangeiros) verem o Ronaldo Fenômeno andando por aqui, vão pensar 'uau', porque ele tem algo diferente. No Brasil, é só um mais um gordo andando pela rua", disse Kaká, que também criticou a forma como Neymar é tratado.

"Nesse momento, muitas pessoas estão falando do Neymar de uma forma negativa. É estranho, talvez seja algo sobre política também", completou.

A afirmação de Kaká surpreendeu o apresentador do programa, Richard Keys, que apontou Ronaldo como o melhor que viu jogar.

"No meu time ideal, eu começo pelo Ronaldo. Eu formo o time em volta dele, vocês (brasileiros) não? Ele é o melhor que eu já vi", disse Keys.

"É claro, vários brasileiros amam o Ronaldo. Nós amamos Ronaldo. Eu amo Ronaldo. Mas é diferente. Vejo mais respeito a eles fora do país do que aqui [no Brasil]", respondeu Kaká.