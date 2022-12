Andries Noppert tem quatro jogos pela Holanda, todos na Copa do Mundo - Alberto PIZZOLI / AFP

Andries Noppert tem quatro jogos pela Holanda, todos na Copa do MundoAlberto PIZZOLI / AFP

Estrear pela seleção da Holanda justamente num jogo de Copa do Mundo já seria uma grande história de Andries Noppert. Mas ela fica ainda melhor quando se olha a carreira do goleiro de 28 anos, que até janeiro de 2022 era reserva do modesto Go Ahead Eagles, da primeira divisão holandesa. E nesta sexta-feira (9) ele terá de parar nada menos do que Lionel Messi e a Argentina, pelas quartas de final, às 16h (de Brasília), no Estádio Lusail.



Segundo goleiro em quase todos os clubes que defendeu, Noppert havia disputado apenas 18 partidas oficiais entre 2013 e dezembro de 2021. Somente a partir de 18 de janeiro de 2022 começou uma sequência como titular.

Foi tão bem que o Heerenveen, clube da Holanda e que o revelou, contratou-o para a atual temporada europeia. E a vida do goleiro mudou completamente ao se destacar e chamar a atenção do técnico Louis Van Gaal, famoso por escolhas surpreendentes, como trocar os goleiros para a disputa de pênaltis nas quartas de final da Copa do Mundo de 2014, contra a Costa Rica.



E Noppert não apenas foi chamado para o Mundial, como virou titular. Jogador mais alto do torneio, com 2,03m, ele estreou pela Holanda na vitória por 2 a 0 sobre Senegal, e só levou dois gols em quatro jogos.

"Seja no Heerenveen ou na seleção contra Argentina e Messi, todos esperam que você defenda as bolas. Nesse sentido, nada muda", disse o goleiro na quarta-feira, também respondendo sobre a questão salarial. "Se eu sou o jogador mais mal pago da seleção holandesa? Sim, 100%. Parece bastante lógico para mim".

Agora, terá pela frente Messi, que já possui inúmeros recordes e tentará mais um. O camisa 10 da Argentina, que tem nove gols em cinco Copas do Mundo disputadas, precisa de mais um para igualar Batistuta como maior artilheiro do país no torneio.

Além disso, quer manter vivo o sonho do título que ainda falta na vitoriosa carreira.