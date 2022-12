Goleiro titular, André Onana foi dispensado da Copa do Mundo antes de segundo jogo de Camarões - ISSOUF SANOGO / AFP

Goleiro titular, André Onana foi dispensado da Copa do Mundo antes de segundo jogo de CamarõesISSOUF SANOGO / AFP

Publicado 08/12/2022 17:18

Mesmo eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo, a seleção de Camarões segue sofrendo com a polêmica dispensa do goleiro titular André Onana no meio do torneio. Em um vídeo vazado na internet, o técnico Rigobert Song foi gravado sem seu consentimento, diz ele, em sua casa falando sobre o motivo da decisão.



"Vincent Aboubakar, Choupo-Moting e Zambo são os cabeças do time e eu falo com eles. Você é quem, que eu não posso falar com você? Parei de treinar, pedi para todo mundo ir para o vestiário e disse: 'Vocês estragaram meu treino'. No hotel, em vez de ele vir falar comigo, ele foi falar com o presidente (da federação camaronesa, Samuel Eto'o, que estava na arquibancada, viu tudo antes) E o presidente o mandou não sei para onde... Ele não conhece o homem", disse song, sem perceber que era gravado. ele continuou:



"Então falei para o Onana: 'Não quero mais trabalhar com você', e ele começou a chorar. Eu continuei: 'Meu pequeno, não tenho tempo para isso, estou preparando uma partida. Ontem te liguei, você não veio'".



Ao ser afastado por divergências sobre o estilo de jogo do time, antes do duelo contra a Sérvia pela segunda rodada, Onana deixou o Catar e não participou da histórica vitória por 1 a 0 sobre o Brasil. Nesta quinta, após a divulgação do vídeo, o goleiro da Inter de Milão escreveu nas redes sociais.



"Num mundo onde mentir é a coisa mais comum, dizer a verdade te faz um revolucionário. Mas no fim, o tempo coloca tudo em seu devido lugar", postou.



Song também se posicionou e condenou o vídeo. Segundo ele, um amigo do irmão, que estava na casa, é o responsável pelo vídeo gravado. O treinador prometeu ir à Justiça.



"Um vídeo amador de pouco mais de 90 segundos inundou a rede e se tornou viral. O clipe foi filmado ontem (quarta-feira), sem eu saber, em minha casa, por uma terceira pessoa que veio acompanhar meu irmão mais velho, que queria saber mais detalhes sobre a dispensa do goleiro titular de Camarões. Não fazia ideia que estávamos sendo filmados. O clamor geral que a transmissão desta conversa causa mostra que sua comunicação em massa tinha como objetivo final violar a minha privacidade", afirmou.