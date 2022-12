Wilton Pereira Sampaio apitou o duelo entre Polônia e Arábia Saudita - Khaled DESOUKI / AFP

Publicado 08/12/2022 18:03

Catar - A Fifa anunciou, na tarde desta quinta-feira, que o brasileiro Wilton Pereira Sampaio apitará o duelo entre França e Inglaterra, neste sábado, às 16h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo, no estádio Al Bayt. Ele terá como assistentes os também brasileiros Bruno Boschilia e Bruno Pires.

Com a escalação de Wilton, a arbitragem brasileira garante um recorde no Catar: será a primeira vez que uma edição de Copa do Mundo contará com cinco jogos apitados por brasileiros. A conta não contempla os jogos que contaram apenas com assistentes do Brasil, como Neuza Back, que integrou o trio comandado pela francesa Stéphanie Frappart na partida entre Alemanha e Costa Rica, ainda na fase de grupos.

A partida entre França e Inglaterra será o quarto apitado por Wilton Pereira Sampaio no Catar. Antes, ele comandou Senegal x Holanda, Polônia x Arábia Saudita e Holanda x Estados Unidos. Já Raphael Claus foi o responsável por comandar Inglaterra x Irã, na primeira rodada da fase de grupos.

Bem avaliado pela Fifa, Wilton Pereira Sampaio pode apitar a final da Copa do Mundo. Para isso, depende que a seleção brasileira não chegue à decisão.