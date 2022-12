Lionel Scaloni - AFP

Publicado 08/12/2022 17:20

Catar - Na véspera da partida contra a Holanda pelas quartas de final da Copa do Mundo, o treinador da Argentina, Lionel Scaloni não confirmou a participação do volante De Paul e do meia Di María na partida. O comandante afirmou que irá tomar sua decisão após analisar o treinamento desta quinta-feira.

"De Paul treinou ontem (quarta). Vamos ver no treino de hoje e vamos ver que decisão tomo. Fideo (Di María) também treinou. Não me atrevo a dizer se um está ou não, porque nunca se sabe. O que sai na imprensa é difícil de controlar. O que eu tento é controlar o que sai para o campo e que estejam bem. Que deem o melhor para a seleção", afirmou.

Di María atuou nos três primeiros jogos da Argentina na competição e ficou de fora da partida contra a Austrália. O meia sofreu dores musculares e não teve condições de jogo. Já De Paulo sentiu um incômodo na coxa após as oitavas de final, mas até o momento participou de todas as partidas.

"Temos o último treinamento e veremos como estão todos. A verdade é que sempre depois dos jogos há jogadores que treinam separado. Tomaremos a decisão com base no que queremos planejar o jogo. Isso é o importante", disse.