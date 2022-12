Lionel Scaloni - AFP

Publicado 08/12/2022

Catar - O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, mostrou irritação na coletiva desta quinta-feira. Tudo começou quando o treinador foi questionado sobre a presença do volante Rodrigo De Paul no duelo contra a Holanda, nesta sexta-feira. Ele não gostou do vazamento de informações sobre uma possível lesão do jogador.

"O treino de ontem (quarta) foi a portas fechadas. Não sei como sabem que aconteceu algo com Rodrigo. É muito estranho. Mas está em princípio bem", reclamou Scaloni.

Posteriormente, o técnico voltou a se irritar quando foi questionado sobre um possível duelo com o Brasil na semifinal.

“Não tem resposta para essa pergunta. Temos que jogar nossa partida e depois ver o que acontece. Não tem como responder sobre essa partida”, disse.

Sobre o duelo das quartas de final, contra a Holanda, Scaloni projetou um duelo difícil.

"Considero a Holanda muito equilibrada e ofensiva. Todos defendem e atacam. O futebol de agora é diferente. A verdade é que anos atrás havia só quatro, cinco jogadores para atacar e o resto para defender. Hoje é outra coisa. Será um jogo lindo de ver, são duas seleções que se propõem a atacar, e a Holanda se propõe a atacar e sabe se defender. Acho que o futebol é isso", afirmou o treinador.

Argentina e Holanda se enfrentam nesta sexta-feira, às 16h, no Lusail. Quem vencer, avança às semifinais para encarar o vencedor do duelo entre Brasil e Croácia.