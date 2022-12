Ivana Knöll - Reprodução / Instagram

Ivana KnöllReprodução / Instagram

Publicado 08/12/2022 13:23

Catar - A musa da Copa do Mundo, Ivana Knoll, publicou em seu perfil no Instagram uma provocação à seleção brasileira. Ao se referir ao duelo entre o Brasil e a Croácia, seu país natal, a beldade divulgou uma foto sua com os dizeres: "Vamos dançar amanhã".

A frase é uma clara provocação aos jogadores brasileiros que têm comemorado seus gols na Copa do Mundo com dancinhas. Alguns torcedores responderam Ivana afirmando que "amanhã será o seu último dia no Catar".

Nascida na Croácia, a beldade vem fazendo sucesso ao marcar presença nas partidas da Croácia no Catar. No começo, Ivana Knoll fez muitas críticas a organização da competição, mas posteriormente elogiou o comportamento dos cataris.

“Fiquei muito surpresa e muito feliz que os cataris aceitaram as minhas roupas. Mulheres, homens e crianças vêm tirar fotos comigo”, disse Ivana em entrevista à TalkTV.