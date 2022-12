Danilo - AFP

Publicado 08/12/2022 11:27 | Atualizado 08/12/2022 11:42

Catar - Titular na partida contra a Coreia do Sul, o lateral-direito Danilo teve uma função diferente, já que atuou pelo lado esquerdo. A posição não é novidade para o jogador, que se disse à vontade no setor, e também falou sobre as variações táticas que a seleção brasileira de Tite vem passando durante as partidas.

"Eu joguei assim (pela esquerda) durante um bom tempo no Manchester City. Na Juventus jogo assim há alguns anos. O segredo do sucesso na Seleção, dessa nossa capacidade de transformar os esquemas táticos, acho que é a disponibilidade dos jogadores. A comissão trabalha, vê de acordo com cada um o que pode ser melhor para o jogo, mas a disponibilidade dos jogadores em quererem fazer as coisas serem possíveis tem feito com que isso seja mais fácil", afirmou.

Com 31 anos, Danilo admitiu que deverá mudar de posição em breve, o que costuma acontecer com laterais quando adquirem mais experiência. Segundo ele, atuar na zaga tem melhorado o seu rendimento.

"Estou à disposição, estou bem. Em relação a jogar na direita, esquerda ou centro da defesa, para mim é indiferente. Já mostrei diversas vezes. Para mim é algo natural. Acho que nos próximos anos serei zagueiro, que é onde tenho desfrutado melhor. Mas o professor vai decidir a melhor maneira certamente. Dentro do campo", finalizou.