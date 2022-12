Um dos destaques de Marrocos, Hakimi celebra a classificação inédita para as quartas de final da Copa do Mundo com o técnico Walid Regragui - JAVIER SORIANO / AFP

Um dos destaques de Marrocos, Hakimi celebra a classificação inédita para as quartas de final da Copa do Mundo com o técnico Walid Regragui JAVIER SORIANO / AFP

Publicado 08/12/2022 11:39 | Atualizado 08/12/2022 11:57

O Marrocos fez história e se classificou pela primeira vez para as quartas de final da Copa do Mundo. A euforia dos africanos é grande e a companhia aérea ‘Royal Air Maroc’ lançou um programa de sete voos de ida e volta para torcedores marroquinos assistirem à partida contra Portugal.

CONFIRA A TABELA DA COPA DO MUNDO DE 2022



A companhia aérea divulgou que o preço cobrado para a viagem de Casablanca a Doha, no Catar, é de 5.000 dirhams (cerca de R$ 7 mil).

A companhia aérea divulgou que o preço cobrado para a viagem de Casablanca a Doha, no Catar, é de 5.000 dirhams (cerca de R$ 7 mil).

A seleção de Marrocos vem construindo uma linda história na Copa do Mundo. Na primeira fase, ficou em primeiro lugar em um grupo que tinha Croácia, Bélgica e Canadá. Nas oitavas de final, enfrentou a Espanha e venceu nos pênaltis.



Agora, Marrocos disputará uma vaga na semifinal com Portugal. O jogo acontece neste sábado (10), às 12h (de Brasília), no Estádio Al Thumama.