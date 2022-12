Fusca temático faz sucesso em jogos do Brasil na Copa do Mundo

Rio - Um Fusca de 1973, todo reformado e decorado, tem feito sucesso em Queimados, na Baixada Fluminense, durante a Copa do Mundo do Catar. O veículo passeia pelas ruas vem se transformando em uma verdadeira atração para diversão enquanto os moradores da região torcem pela seleção brasileira, que vai rumo ao hexa.

O idealizador do projeto é Julio Cesar Almeida, de 42 anos, que tem feito a alegria com o "Fuscão da Seleção". Em entrevista ao O Dia, o servidor público contou a história do projeto, que está em sua terceira Copa do Mundo.

"Há 12 anos nós éramos um grupo de cinco amigos, sempre estávamos juntos, e achamos esse Fusca abandonado. Achamos o dono e compramos por R$ 400,00. De início era colocar pra andar de qualquer jeito e brincar na rua, mas gastamos mais de R$ 3 mil na primeira reforma e conseguimos fazer um projeto legal. Depois nas outras Copas fomos melhorando e fazendo um pouco melhor a cada edição. Hoje, na terceira, a reforma já ultrapassou os R$ 18 mil", revelou Julio Cesar.

"Fuscão da Seleção" faz sucesso em Queimados, na Baixada Fluminense Julio Cesar Almeida/Divulgação

Com uma boa campanha até o momento, o Brasil tem empolgado o sonho dos torcedores na conquista da sexta estrela em cima do escudo da CBF. O "Fuscão" faz sucesso principalmente entre as crianças, mas diversos públicos também pedem sua presença em espaços.

"O carro é um sucesso e as pessoas já ficam aguardando a gente colocar na rua. Levamos o carro nas escolas para as crianças tirarem fotos e vamos conduzindo aonde pedem a presença. Nos dias de jogos a gente anda pela cidade e reúne um grupo de amigos pra assistirmos aos jogos, e depois saímos em carreata pela cidade", destacou.

O Brasil passou facilmente pela Coreia do Sul com a vitória por 4 a 1 e agora foca na Croácia, adversária da próxima sexta-feira, às 12h, pela fase quartas de final da Copa do Mundo.

*Matéria de Leonardo Bessa com a supervisão de Pedro Logato

Relatar erro