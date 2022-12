Mateo Kovacic - JACK GUEZ / AFP

Mateo KovacicJACK GUEZ / AFP

Publicado 07/12/2022 19:50

Adversário da seleção brasileira, o meia croata Mateo Kovacic sofreu uma lesão desagradável no rosto antes do duelo pelas quartas de final da Copa do Mundo.

A estrela do Chelsea teve cortes na sobrancelha direita e logo abaixo do olho direito em um acidente na academia nesta semana. Apesar disso, ele está apto para o jogo e se mostrou ansioso para enfrentar os comandados de Tite.

“Temos que repetir nosso jogo, manter a posse de bola sem cometer erros e marcar um gol logo - isso nos ajudaria. É assim que somos perigosos. O Brasil também é perigoso, mas essa é a direção que queremos tomar”, disse Kovacic, em coletiva de imprensa.

Brasil e Croácia se enfrentam na sexta-feira, às 12 h (de Brasília), pelas quartas de final do Mundial do Catar.