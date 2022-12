Casagrande x Tiago Leifert - Reprodução

Casagrande x Tiago LeifertReprodução

Publicado 07/12/2022 18:18

Catar - Alvo de críticas por ex-jogadores da seleção brasileira, Walter Casagrande resolveu rebater o ex-goleiro Marcos, que lhe deu uma alfineta após a vitória do Brasil contra a Coreia do Sul, na última segunda-feira. Em sua coluna no "UOL", o ex-comentarista da Globo chamou ex-jogadores de "mimados" por se unirem contra ele.

"Por que tudo que falo ou escrevo vira uma polêmica? Simples. Sou totalmente independente, não devo favores a ninguém, principalmente do meio do futebol. Sou direto nas minhas opiniões e a grande maioria dos ex-jogadores são mimados e acostumados a serem paparicados, e comigo não tem essa", escreveu Casão.

"Fico impressionado com a união dos jogadores em se defender quando são criticados por alguém, mais especificamente quando sou eu o crítico. Por um lado, até acho graça da ignorância de acharem que união é para isso. Todos esses jogadores, sem exceção, que se "unirão" para me atacar não se uniram para cobrar as vacinas, para incentivar a vacinação, nem contra o desmatamento", cobrou o ex-jogador.

"Para eles, não são motivos fortes o suficiente para se unirem. Mas quando alguém toca na ferida deles, aí eles se unem. Gostaria de saber do ex-goleiro e pentacampeão do mundo Marcos o que ele acha do Robinho, condenado na Itália a 9 anos de prisão por estupro de vulnerável, estar passeando livremente pelas praias de São Paulo. Isso não te incomoda, Marcos?", completou.

ATAQUE A TIAGO LEIFERT

Além de Marcos e dos jogadores que conquistaram o penta, Casagrande também disparou contra Tiago Leifert, que comentou a publicação em que Marcos alfineta o ex-corintiano apoiando o ex-goleiro. Segundo Casão, o ex-apresentador do 'BBB' tentou lhe ridicularizar algumas vezes na TV Globo e chegou a pedir sua demissão da revista GQ, onde os dois eram colunistas.

"Acho interessante quando se une a eles um jornalista esportivo que representa a burguesia reacionária que se impõe através de carteirada. Estou falando do Tiago Leifert, que tentou me prejudicar, e existem provas sobre isso, até em vídeo na internet", revelou Casagrande.

"Ele tentou me ridicularizar algumas vezes ao vivo, na TV Globo, para favorecer comentaristas amigos. Ele desrespeitava superiores na frente de todos por ser filho de diretor. Sem contar que, quando escreveu um texto para a revista GQ dizendo que futebol e política não poderiam se misturar, eu escrevi um outro texto completamente ao contrário (nós dois erámos colunistas no mesmo veículo). Ele não gostou, pediu ao diretor para que eu fosse demitido. No "eu" ou "ele", foi Tiago quem saiu", completou.

ENTENDA A TRETA

Após a vitória da seleção brasileira por 4 a 1, sobre a Coreia do Sul, na última segunda-feira, Marcos foi às redes sociais e publicou uma foto de Neymar, a quem Casagrande costuma fazer duras críticas.

"Não precisamos dele (Neymar), não, precisamos do Walter Casagrande para o hexa", ironizou o ídolo palmeirense.

Nos comentários, Tiago Leifert, que é desafeto declarado de Casagrande, manifestou apoio ao ex-goleiro.

"Te amo, Marcão! Ídolo de todas as torcidas!", escreveu o apresentador.