Tchouaméni - AFP

TchouaméniAFP

Publicado 07/12/2022 17:30

Catar - O meia Aurélien Tchouaméni, de 22 anos, é um dos jovens do atual grupo francês que vem fazendo uma grande Copa do Mundo. Questionado sobre os principais adversários que podem evitar o tricampeonato dos europeus no Catar, o jogador do Real Madrid afirmou que nenhuma seleção tira o seu sono.





"Existem grande equipes na competição, mas não temos medo de ninguém. Acredito que muitos têm medo da seleção francesa. Esperamos que nossa equipe faça um grande jogo e se estivermos em nosso melhor nível, acredito que vamos ganhar a partida", afirmou o jogador em entrevista ao portal "OneFootball".

Após eliminar a Polônia, a França tem a Inglaterra pela frente no próximo sábado. A partida vai acontecer às 16 horas (no horário de Brasília) e vai encerrar os confrontos das quartas de finais da Copa do Mundo.