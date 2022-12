Richarlison comemora seu gol contra a Coreia do Sul - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/12/2022 16:01

Catar - Artilheiro do Brasil na Copa de 2022, o atacante Richarlison não está com moral apenas em território nacional. O jornal espanhol "As" rendeu elogios ao camisa 9 e afirmou que o jogador do Tottenham foi a peça que faltou para a seleção brasileira conquistar o título do Mundial em 2018.

"Na última Copa, o Brasil esteve órfão no ataque, só Neymar marcou gols até a eliminação nas quartas de final [contra a Bélgica]. Richarlison, em apenas três jogos, conseguiu devolver a dança para sua equipe que é candidata ao hexa", afirmou a publicação.

Com três gols, Richarlison já superou os números dos últimos dois centroavantes brasileiros em Copas. Em 2014, Fred marcou apenas uma vez, e em 2018, Gabriel Jesus passou em branco. Em 2010, Luis Fabiano balançou as redes em três oportunidades.

"Tite encontrou em Richarlison o grande atacante que não pôde encontrar na Rússia. O jogador do Tottenham foi ganhando peso com a 'canarinha' jogo a jogo, e agora já se pode assumir o grande acerto de Tite com sua aposta", finalizou o jornal espanhol.