Hansi Flick permanecerá como técnico da AlemanhaAFP

Publicado 07/12/2022 15:40 | Atualizado 07/12/2022 16:48

Catar - Após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, a Federação Alemã de Futebol realizou uma reunião de crise, em Frankfurt, para definir os próximos passos visando o Mundial de 2026. Depois de duas horas de conversas, a entidade divulgou um comunicado à imprensa garantindo a permanência do técnico Hansi Flick no cargo.

Estiveram presentes na reunião de crise o treinador Hansi Flick, o presidente da federação Bernd Neuendorf e o presidente do conselho de supervisão Hans-Joachim Watzke. Na conversa entre os dirigentes e o treinador, foi discutida a situação da seleção alemã e as perspectivas para o futuro. O comunicado classificou a reunião como uma "discussão amigável e construtiva".

"Podemos conseguir muito mais do que mostramos no Catar. Perdemos uma grande oportunidade lá. Vamos aprender nossas lições com isso", disse Hansi Flick, que substituiu Joachim Löw após uma passagem de sucesso pelo Bayern de Munique entre 2019 e 2021.

A Alemanha escolheu Hansi Flick para substituir Joachim Löw por entender que ele já conhecia o ambiente. Ele foi auxiliar técnico de Löw entre 2006 e 2014, e participou de duas Copas do Mundo (2010 e 2014). Após o título mundial no Brasil, buscou experiência como treinador no Bayern de Munique, onde foi bicampeão alemão e campeão da Liga dos Campeões.

Após duas eliminações seguidas na fase de grupos, algo inédito na história, a Alemanha ligou um alerta para o futuro. Além da preocupação com a Copa do Mundo de 2026, os alemães precisam dar uma resposta na Eurocopa de 2024, que terá a Alemanha como país-sede. Hansi Flick se mostrou confiante no sucesso da parceria nos próximos anos.

"Tenho fé no caminho conjunto acordado com Bernd Neuendorf e Aki Watzke. Todos nós queremos que toda a Alemanha se reúna atrás da seleção nacional novamente no Campeonato Europeu em casa em 2024", completou o treinador alemão.

O presidente da federação Bernd Neuendorf também demonstrou confiança na manutenção da parceria com Hansi Flick, que tem apenas um ano de experiência como treinador da Seleção.

"Estamos convencidos de que a Eurocopa 2024 no nosso país representa uma grande oportunidade para o futebol da Alemanha. Nosso objetivo é fazer deste torneio um sucesso esportivo. Temos total confiança em Hansi Flick que ele dominará este desafio junto com sua equipe", finalizou.