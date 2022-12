Gato apareceu em coletiva da Seleção - AFP

Publicado 07/12/2022 14:21

Catar - Uma cena inusitada chamou atenção durante a entrevista coletiva do atacante Vinícius Júnior, da seleção brasileira, nesta quarta-feira (07), no Catar. Enquanto o jogador respondia a uma das perguntas, um gato subiu na bancada e roubou a cena. O assessor de imprensa da CBF, Vinicius Rodrigues, ao se deparar com a situação, resolveu agir e tirar o bichano da mesa. No entanto, sua atitude não foi das mais delicadas.

Simplesmente um gato entrou no meio da coletiva no Vini Jr pic.twitter.com/h2iEEZvJY8 — João Pedro Sgarbi (@jprsgarbi) December 7, 2022

O assessor primeiro faz carinho no gato, mas logo depois o atira no chão. Ao ver a cena, Vinicius chegou a parar de responder a pergunta. Assista ao vídeo abaixo:

A seleção brasileira segue se preparando para o confronto das quartas de final da Copa do Mundo, contra a Croácia. A partida acontece na sexta-feira (09), às 12h (horário de Brasília).