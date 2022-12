Atitude de Messi em festa da Argentina gera polêmica - Reprodução

Publicado 07/12/2022 13:52

Catar - A polêmica de Messi com a camisa do México no vestiário, após a vitória da Argentina sobre o país, ainda na fase de grupos da Copa do Mundo, segue dando o que falar. A deputada María Clemente García Moreno propôs um projeto no congresso mexicano para tornar o jogador "persona non grata" no país.

Durante a comemoração argentina no vestiário, Messi foi filmado supostamente pisando em uma camisa do México, o que gerou revolta nas redes sociais. O jogador, inclusive, chegou a ser ameaçado de agressão pelo pugilista mexicano Canelo Alvarez, que depois voltou atrás e se desculpou.

Por conta da atitude do craque, María Clemente deu entrada no projeto número 6169-III, que colocaria "como persona non grata dentro do território dos Estados Unidos Mexicanos o cidadão de nacionalidade argentina e espanhola Lionel Andrés Messi Cuccittini" por "mostrar somente um desprezo evidente, senão também uma falta de respeito com as cores e aqueles que integram o trabalho patriótico".

Para a deputada, a atitude de Messi foi "afronta contra a identidade nacional" do México. No entanto, nas redes sociais, alguns mexicanos se mostraram insatisfeitos com a atitude da parlamentar.

O México deu adeus à Copa do Mundo ainda na fase de grupos. Já a Argentina segue viva na briga pelo título. A seleção de Messi volta a campo na próxima sexta-feira, às 16h, para enfrentar a Holanda, pelas quartas de final.