Sterling era titular do técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, antes de deixar o CatarFOTO: Paul ELLIS / AFP

Publicado 07/12/2022 12:11

Dois homens foram presos acusados de assaltar a casa do atacante Raheem Sterling, que estava defendendo a Inglaterra na Copa do Mundo do Catar, porém, abandonou a concentração e voltou ao seu país após o crime.

Segundo o "The Sun", os criminosos foram detidos em Oxshott, Surrey.



As autoridades ainda estão investigando para conseguir mais provas que liguem os dois suspeitos ao roubo à propriedade do jogador do Chelsea.



As prisões podem acelerar o retorno no atacante para o Catar.



Isso porque Sterling, que já perdeu o duelo contra Senegal pelas oitavas de final, fez uma exigência para voltar à Copa do Mundo. O jogador afirmou que não deixaria o território inglês até que tivesse total certeza de que a família está completamente segura. Com os criminosos na cadeia, o atacante pode ganhar confiança e embarcar de volta ao Mundial.



A atitude desesperada do jogador de deixar a concentração se deu por conta da presença da esposa e dos dois filhos na casa durante o crime. Após o ocorrido, Paige Milian, de 27 anos, teria ligado apavorada para o jogador, que não pensou duas vezes antes de retornar para a Inglaterra.



Além do susto por conta dos filhos, o jogador também terá que arcar com um grande prejuízo. Informações iniciais dão conta que Sterling teve joias e relógios roubados pelos criminosos. Ao todo, ele teria perdido 300 mil euros, algo em torno de R$ 1,1 milhão.



Para a polícia, a quadrilha teria pensado que a esposa e os filhos, de cinco e três anos, ainda estavam no Catar. Antes do primeiro jogo da Inglaterra, a jovem postou fotos dos dois meninos em um navio de cruzeiro em Doha e foi marcada em imagens de mídia social com coquetéis.



A seleção da Inglaterra pega a França sábado, às 16h (de Brasília), no Al Bayt. Quem passar do encontro histórico vai enfrentar Marrocos ou Portugal na semifinal.