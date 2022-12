Galvão Bueno foi presenteado com camisas da seleção brasileira - Reprodução

Publicado 07/12/2022 19:18

Catar - Vivendo sua última Copa do Mundo como narrador, Galvão Bueno foi homenageado pela CBF nesta quarta-feira, no Catar. O narrador recebeu das mãos do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, camisas autografadas da seleção brasileira.

"Nesta quarta-feira (7), o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, se encontrou com Galvão Bueno. Narrando sua 13ª edição de Copa do Mundo, o jornalista recebeu camisas autografadas da Seleção. Esperamos que a nossa sexta estrela venha sob a sua voz! Vamos juntos por mais esse sonho!", postou a CBF em suas redes sociais.

O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira, às 12h (de Brasília), contra a Croácia, no Estádio Cidade da Educação, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Galvão comandará a transmissão da TV Globo, que contará ainda com Ana Thaís Matos, Júnior e Roque Júnior.