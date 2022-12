Vini Jr. é um dos destaques da Seleção na Copa do Mundo - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/12/2022 17:36

Vini Jr. não falou apenas sobre futebol e Copa do Mundo na coletiva de imprensa desta quarta-feira (7). Sobre a polêmica de jogadores da Seleção que comeram um "bife folheado a ouro" num restaurante badalado do Catar, durante uma folga, o jovem atacante, que também experimentou, defendeu-se das críticas que surgiram, em especial nas redes sociais.



"Acredito que na folga posso fazer o que bem entender. Quando estou de folga tento me distrair ao máximo, estar com meus amigos, família, fazer o que eu acho que é melhor para mim. Não acredito que devam falar o que temos que fazer ou não, mas sim cobrar o que fazemos em campo", afirmou.



O chef Salt Bae prepara a carne folheada a ouro, que jogadores da Seleção comeram no restaurante de luxo Nusr-Et, no Catar Reprodução de vídeo

Durante a primeira folga dos brasileiros no Catar, alguns jogadores foram convidados por Ronaldo Fenômeno para jantar em um restaurantes de luxo. O chef da rede Nusr-Et chama-se Salt Bae, conhecido na internet por vídeos em que salga as carnes de forma estilosa.





No local, os jogadores experimentaram um corte de carne que é folheado a ouro. O vídeo do momento foi postado nas redes sociais e dividiu opiniões na semana passada, com muitas pessoas criticando a ostentação com comida enquanto há gente passando fome. Outros defenderam a opção do grupo.



Nos últimos dias, Daniel Alves brincou com a situação e postou um vídeo em que imita o chef dono do restaurante salgando a carne.