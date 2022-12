Thiago Silva - AFP

Publicado 07/12/2022 17:00

Rio - Em sua quarta Copa do Mundo, Thiago Silva tem a sua última chance de conquistar a competição. O bom rendimento do zagueiro na competição fez com que o veterano recebesse elogios do jornal espanhol "AS". Na opinião da publicação, o defensor está atuando no "limite da perfeição".

"O zagueiro está no limite da perfeição na Copa do Mundo depois que, até pouco tempo atrás, sua aposentadoria parecia uma questão de tempo", afirmou.

A parceira com Marquinhos, que atuou ao lado de Thiago Silva por alguns anos no PSG, também foi exaltada. "A dupla com Marquinhos, indestrutível, faz da Canarinha um time sólido, rochoso e sem falhas defensivas", opinou.

Os dois inclusive participaram do terceiro gol da seleção brasileira contra a Coreia do Sul. Marquinhos tabelou com Richarlison e posteriormente, Thiago Silva deu o passe que deixou o atacante livre para finalizar com perfeição.

Por fim, a publicação relembra as reviravoltas na carreira do veterano, que ao deixar o PSG parecia estar em fim de carreira, porém, acabou conquistando em 2021, pelo Chelsea, o seu primeiro título da Liga dos Campeões.



"Parecia o fim de Thiago Silva, mas o Chelsea o contratou dias depois. A chegada de Tuchel, com quem se encontrara em Paris meses antes, foi fundamental para que recuperasse o seu melhor nível. Não só se firmou como líder na espinha dorsal, como também conquistou a Champions League", finaluzou.